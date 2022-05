Elon Musk su Twitter: «Se dovessi morire in circostanze misteriose, è stato bello conoscervi» (Di lunedì 9 maggio 2022) «Se dovessi morire in circostanze misteriose, è stato bello conoscervi». È più o meno la traduzione letterale del tweet pubblicato da Elon Musk sul suo profilo Twitter. (Continua dopo la foto) Elon Musk e il sistema Starlink messo a disposizione del'Ucraina Il post dal contenuto singolare è stato interpretato come una risposta sarcastica ad alcune vicende che sono maturate a margine della guerra in Ucraina. Musk avrebbe, infatti, replicato ad alcune dichiarazioni che erano arrivate dalla Russia. Quelle con cui Dmitry Rogozin, l'Agenzia Spaziale russa Roscosmos, lasciava intendere che il battaglione Azov stia usando il sistema satellitare ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 9 maggio 2022) «Sein, è». È più o meno la traduzione letterale del tweet pubblicato dasul suo profilo. (Continua dopo la foto)e il sistema Starlink messo a disposizione del'Ucraina Il post dal contenuto singolare èinterpretato come una risposta sarcastica ad alcune vicende che sono maturate a margine della guerra in Ucraina.avrebbe, infatti, replicato ad alcune dichiarazioni che erano arrivate dalla Russia. Quelle con cui Dmitry Rogozin, l'Agenzia Spaziale russa Roscosmos, lasciava intendere che il battaglione Azov stia usando il sistema satellitare ...

