Dolore per Mara Venier in studio, il ricordo di una persona importante: “Mi manca il respiro…” (Di lunedì 9 maggio 2022) Ieri Mara Venier è andata in onda con il suo ‘Domenica In’ e anche se si è mostrata forte di fronte alle telecamere, un grande Dolore la consumava. In occasione della festa della mamma dell’8 Maggio, è andato come di consuetudine in onda ‘Domenica In’, l’appuntamento pomeridiano condotto da Mara Venier. La festa della mamma è una giornata molto particolare per la Zia Mara nazionale, ma nonostante il turbamento e il profondo Dolore, la presentatrice è comunque andata in onda, conducendo impeccabilmente il suo show. Ma cosa sarà successo? Ebbene è stata la stessa Mara Venier a rivelarlo con un dolcissimo e al tempo stesso straziante post sui social. Questo è stato condiviso su Instagram, il social più utilizzato dalla ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 9 maggio 2022) Ieriè andata in onda con il suo ‘Domenica In’ e anche se si è mostrata forte di fronte alle telecamere, un grandela consumava. In occasione della festa della mamma dell’8 Maggio, è andato come di consuetudine in onda ‘Domenica In’, l’appuntamento pomeridiano condotto da. La festa della mamma è una giornata molto particolare per la Zianazionale, ma nonostante il turbamento e il profondo, la presentatrice è comunque andata in onda, conducendo impeccabilmente il suo show. Ma cosa sarà successo? Ebbene è stata la stessaa rivelarlo con un dolcissimo e al tempo stesso straziante post sui social. Questo è stato condiviso su Instagram, il social più utilizzato dalla ...

Advertising

marcofurfaro : Si è purtroppo spento Walter De Benedetto. Lo mandarono a processo, un anno fa, per questa terribile colpa: aver t… - fanpage : Grandissimo dolore per #NickCave, è morto il figlio 31enne Jethro, sette anni dopo Arthur, morto a soli 15 anni - Inter : FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Mino Raiola: a lui e a tutti i suoi cari… - michela_37 : @emzubriaca mi dispiace tanto per la tua mamma, nessuno dovrebbe vivere tale dolore? ti abbraccio - rossanafrancio1 : RT @SalaLettura: Vi son cose che volano Uccelli, ore, calabroni: Non è per queste l'elegia. Vi son cose che restano - Il dolore ed i monti… -