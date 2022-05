Distrutto il Monastero di San Giorgio nell’Est dell’Ucraina | fonti di Kiev | «L’eremo appartiene al patriarcato di Mosca»

(Di lunedì 9 maggio 2022) Un missile russo avrebbeildi Sana Svyatogorsk,. Secondo l’agenzia Ukrinform che cita il ministro della Cultura, Oleksandr Tkachenko,aldiguidato dal patriarca Kirill. La struttura era in piedi almeno dal 1526, descritto dalle note storiche come «la sentinella contro i tatari di Crimea». Un secolo dopo, nel 1637, era stata costruita la Cattedrale di Santa Dormizione, che si trova nella parte superiore del monte che aveva aggiunto labirinti e passaggi riparati. Un luogo tornato molto utile nel corso della guerra per i diversi civili che qui avevano trovato rifugio, finché almeno la struttura è stata danneggiata da un attacco aereo lo scorso 12 ...

Guerra in Ucraina, la diretta Ore 23.29 - Le truppe russe hanno distrutto con un missile il Monastero di San Giorgio della Santa Dormizione di Svyatogorsk, nell'Ucraina orientale. Lo riferisce l'agenzia Ukrinform che cita il ministro della Cultura, Oleksandr Tkachenko, al patriarcato guidato dal patriarca Kirill. La struttura era in piedi almeno dal 1526, descritto dalle note storiche come «la sentinella contro i tatari di Crimea». Un secolo dopo, nel 1637, era stata costruita la Cattedrale di Santa Dormizione, che si trova nella parte superiore del monte che aveva aggiunto labirinti e passaggi riparati. Un luogo tornato molto utile nel corso della guerra per i diversi civili che qui avevano trovato rifugio, finché almeno la struttura è stata danneggiata da un attacco aereo lo scorso 12 marzo. L'Unione Europea non è «in guerra contro la Russia» perché in realtà «siamo impegnati a preservare l'integrità territoriale dell'Ucraina e per il ritorno della pace nel continente». Un piccolo museo dedicato alla vita e alle opere del filosofo e teologo ucraino Hryhorij Skovoroda è stato distrutto a causa di un attacco missilistico russo.