Decreto Aiuti, il buono di 200 euro è equo? Credevo che i Migliori avrebbero fatto qualcosa (Di lunedì 9 maggio 2022) di Carmine Di Filippo Un'altra iniziativa del governo: darà 200 euro di buono per redditi fino a 35mila euro per compensare l'aumento dei prezzi. Con un reddito di 34.999 si ottengono, con un reddito di due euro in più no. Logico? Chi ha un reddito di 10mila euro ha la stessa somma di chi ha un reddito di 35mila. equo? Chi è solo ha la stessa somma di chi ha moglie e tre figli a carico, anche se spende di più. equo? Chi ha solo il reddito ha la stessa somma di chi ha in più 100mila euro in banca. equo? Finora ho letto che sarà erogato a dipendenti, pensionati, autonomi, percettori di disoccupazione, Naspi e reddito di cittadinanza. E' una omissione o si ripete la svista che c'è già con la soglia di esenzione dalle tasse, che non spetta ...

