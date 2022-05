Coronavirus, il sottosegretario Costa: “Via tutte le restrizioni dal 15 giugno. Contagi zero? Utopia, adesso dobbiamo convivere col virus” (Di lunedì 9 maggio 2022) Sarà un’estate senza alcun tipo di restrizioni legate al Coronavirus. Per la prima volta dopo oltre due anni di pandemia, l’Italia può tornare alla vita pre-Covid, almeno sulla carta, secondo quanto annunciato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Radio24. “Il Paese e il governo hanno scelto la gradualità per affrontare la pandemia, nelle misure restrittive e nell’allentamento – ha dichiarato – Dopo due anni, da parte dei cittadini c’è una responsabilità diversa, in alcuni situazioni continuano a indossare le mascherine, è il momento di dare fiducia agli italiani. Dopo il 15 giugno credo ci siano le condizioni per arrivare ad una estate senza restrizioni“. La favorevole situazione sanitaria e la responsabilità mostrata dalla popolazione hanno indotto quindi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Sarà un’estate senza alcun tipo dilegate al. Per la prima volta dopo oltre due anni di pandemia, l’Italia può tornare alla vita pre-Covid, almeno sulla carta, secondo quanto annunciato dalalla Salute Andreaa Radio24. “Il Paese e il governo hanno scelto la gradualità per affrontare la pandemia, nelle misure restrittive e nell’allentamento – ha dichiarato – Dopo due anni, da parte dei cittadini c’è una responsabilità diversa, in alcuni situazioni continuano a indossare le mascherine, è il momento di dare fiducia agli italiani. Dopo il 15credo ci siano le condizioni per arrivare ad una estate senza“. La favorevole situazione sanitaria e la responsabilità mostrata dalla popolazione hanno indotto quindi ...

Advertising

fattoquotidiano : Coronavirus, il sottosegretario Costa: “Via tutte le restrizioni dal 15 giugno. Contagi zero? Utopia, adesso dobbia… - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: i dati dei casi, il bollettino e le news di oggi: Il sottosegretario alla Salute Andrea Cost… - LaPresse_news : Il sottosegretario alla Salute @piersileri a margine di un'iniziativa Cri a Roma: 'A ottobre nuova campagna di vacc… - sehmagazine : ?? #Coronavirus: #mascherine al chiuso fino 15 giugno per trasporti, ospedali ed eventi al chiuso. Sottosegretario a… -