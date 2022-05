Calcio: Lippi, 'allenatore più bravo è quello che entra nella testa dei giocatori' (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. - (Adnkronos) - Una lezione di vita, non solo di Calcio, quella che ha impartito il “professor” Marcello Lippi ai ragazzi dell'Università degli Studi di Roma – Unint. In una Aula Magna affollata l'allenatore che ha vinto la Coppa del Mondo di Calcio nel 2006 ha risposto alle domande degli studenti durante l'incontro "Leadership, sport e valori di gruppo". Un appuntamento ricco di informazioni e curiosità sul Calcio, sui giocatori, sulla carriera dell'ex CT della Nazionale sia da calciatore che da allenatore, e con un divertente aneddoto su quel Mondiale che infiammò d'orgoglio l'Italia. “Non l'avevo mai raccontato prima” ha premesso Lippi. “La mattina della semifinale con la Germania ci stavamo riscaldando in un campo vicino a Dortmund, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. - (Adnkronos) - Una lezione di vita, non solo di, quella che ha impartito il “professor” Marcelloai ragazzi dell'Università degli Studi di Roma – Unint. In una Aula Magna affollata l'che ha vinto la Coppa del Mondo dinel 2006 ha risposto alle domande degli studenti durante l'incontro "Leadership, sport e valori di gruppo". Un appuntamento ricco di informazioni e curiosità sul, sui, sulla carriera dell'ex CT della Nazionale sia da calciatore che da, e con un divertente aneddoto su quel Mondiale che infiammò d'orgoglio l'Italia. “Non l'avevo mai raccontato prima” ha premesso. “La mattina della semifinale con la Germania ci stavamo riscaldando in un campo vicino a Dortmund, ...

