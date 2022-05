Brave and Beautiful, anticipazioni (9-13 maggio 2022): Cesur scopre che Salih è coinvolto nell’omicidio di sua madre (Di lunedì 9 maggio 2022) Cesur A Brave and Beautiful nuove scoperte per Cesur sull’omicidio di sua madre. L’uomo ha un’intuizione sul coinvolgimento di Salih… maggiori dettagli nelle nostre anticipazioni. Brave and Beautiful è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.50. Brave and Beautiful: anticipazioni da lunedì 9 a venerdì 13 maggio Cahide va a trovare Korhan nella sua nuova casa e gli chiede di ospitarla per il bene della bambina che sta per nascere. Gli spiega che non si sente più al sicuro nella tenuta ora che Tahsin ha dato rifugio a Hulya e al piccolo Zafer. Cesur e Suhan sono sulle tracce di Selma, presunta amante del guardiano ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 9 maggio 2022)andnuove scoperte persull’omicidio di sua. L’uomo ha un’intuizione sul coinvolgimento diri dettagli nelle nostreandè in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.50.andda lunedì 9 a venerdì 13Cahide va a trovare Korhan nella sua nuova casa e gli chiede di ospitarla per il bene della bambina che sta per nascere. Gli spiega che non si sente più al sicuro nella tenuta ora che Tahsin ha dato rifugio a Hulya e al piccolo Zafer.e Suhan sono sulle tracce di Selma, presunta amante del guardiano ...

