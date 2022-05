Basket, play off: la Miwa espugna Lamezia e si aggiudica gara 1 (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLamezia Terme – Esordio col botto per la Miwa Energia che espugna 88-98 il Palasparti di Lamezia Terme in gara 1 dei playoff. Prestazione sontuosa per i cinghiali, magistrali soprattutto da dietro l’arco; la squadra di coach Parrillo ha tenuto in mano il match praticamente dalla palla a due fino alla sirena. Giovedì si replica nel sannio, gara 2 alle 18.30 al Palatedeschi. Coach Parrillo ritorna in panchina e parte col quintetto tipo composto da Murolo, Smorra, Rianna, Ordine e Alunderis. Il primo canestro del match è di Spasojevic, ma Smorra risponde da dietro l’arco. I sanniti cominciano a bombardare da tre anche con Murolo, risponde dai sei e venticinque Sakellariou. Il primo quarto va in archivio sul 22-27. Ad inizio secondo quarto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTerme – Esordio col botto per laEnergia che88-98 il Palasparti diTerme in1 deioff. Prestazione sontuosa per i cinghiali, magistrali soprattutto da dietro l’arco; la squadra di coach Parrillo ha tenuto in mano il match praticamente dalla palla a due fino alla sirena. Giovedì si replica nel sannio,2 alle 18.30 al Palatedeschi. Coach Parrillo ritorna in panchina e parte col quintetto tipo composto da Murolo, Smorra, Rianna, Ordine e Alunderis. Il primo canestro del match è di Spasojevic, ma Smorra risponde da dietro l’arco. I sanniti cominciano a bombardare da tre anche con Murolo, risponde dai sei e venticinque Sakellariou. Il primo quarto va in archivio sul 22-27. Ad inizio secondo quarto ...

