Barù fa luce sul suo rapporto con Jessica Selassié dopo il GF Vip: “Non stiamo insieme, siamo amici e basta” (Di lunedì 9 maggio 2022) Si torna a parlare di nuovo del rapporto tra Barù Gaetani e Jessica Selassié dopo il Grande Fratello Vip. Ancora una volta l’esperto di cucina ha voluto ribadire che tra i due non è mai sbocciato l’amore e che si sarebbe instaurato solo un rapporto d’amicizia che i fan del reality hanno completamente frainteso. Barù Gaetani su Jessica Selassié: “Se una mi piace mi faccio avanti” Sembra insomma che i fan di Barù Gaetani e Jessica Selassié siano stati delusi ancora una volta dalle dichiarazioni dell’esperto di cucina, che proprio di recente ha approfittato di un’intervista a Non succederà più (programma in onda su Radio Radio) per fare chiarezza ancora una volta ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 9 maggio 2022) Si torna a parlare di nuovo deltraGaetani eil Grande Fratello Vip. Ancora una volta l’esperto di cucina ha voluto ribadire che tra i due non è mai sbocciato l’amore e che si sarebbe instaurato solo und’zia che i fan del reality hanno completamente frainteso.Gaetani su: “Se una mi piace mi faccio avanti” Sembra insomma che i fan diGaetani esiano stati delusi ancora una volta dalle dichiarazioni dell’esperto di cucina, che proprio di recente ha approfittato di un’intervista a Non succederà più (programma in onda su Radio Radio) per fare chiarezza ancora una volta ...

Advertising

DonatellaAlfie1 : stasera non riesco a guardare Baru' con gli stessi occhi. So che è bello, e che lo è di piu' a torso nudo Ma non vo… - ilariprincy : @CharlotteHeyw se è davvero amicizia o se la definisce tale perché non vuole parlarne lo sanno loro…. (Si loro, per… - DavideNardini8 : Quelle mani nel tavolo di Baru. Mi danno delle vibes pazzesche . Felice di vederlo innamorato a cena con qualcuna .… - bimbadireid : RT @sara_saretta___: Alla luce dei fatti,ditemi...meglio non concretizzare in pochi mesi di gf usando paroloni e convivenze o andandoci pia… - Francym97 : RT @sara_saretta___: Alla luce dei fatti,ditemi...meglio non concretizzare in pochi mesi di gf usando paroloni e convivenze o andandoci pia… -

Grande Fratello Vip, Alex Belli senza freni su Soleil Sorge e Barù: "Una grandissima farsa" A far luce sulla situazione ci ha pensato l'attore, che ha colto l'occasione anche per lanciare una frecciata a Barù: Scopri le ultime news sul Grande Fratello . 'Nessuna amicizia tra Jessica e Barù': Manila Nazzaro dice la sua dopo gli ultimi movimenti social ... l'ex Miss Italia ha commentato: Non credo ci possa essere amicizia alla luce degli avvenimenti, sai comunque Jessica è una donna molto orgogliosa, o tutto o niente. E quando Barù, il tutto, non ... A farsulla situazione ci ha pensato l'attore, che ha colto l'occasione anche per lanciare una frecciata a: Scopri le ultime news sul Grande Fratello .... l'ex Miss Italia ha commentato: Non credo ci possa essere amicizia alladegli avvenimenti, sai comunque Jessica è una donna molto orgogliosa, o tutto o niente. E quando, il tutto, non ...