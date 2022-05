“Balla coi lupi”, il Western che Hollywood non voleva produrre (Di lunedì 9 maggio 2022) “Non apparteneva agli indiani. Ne apparteneva ai bianchi. E per lui non era il momento di appartenere alle stelle…”. Era il 1864 quando un uomo attraversò la frontiera, in cerca dell’America, e trovò se stesso. Stasera in tv “Balla coi lupi“: sette Premi Oscar al Western così veritiero da divenire leggendario, leggiadro come una favola e fedele alla storia. Una Ballata solitaria intorno al fuoco, tra sciamani, scintille, e un lupo. Era la prima volta che a Hollywood si premiavano gli Indiani. E il vincitore fu proprio un diretto discendente della tribù Cherokee: Kevin Costner in persona. “Balla coi lupi” è il film che meglio racconta la vita dei nativi d’America. Con una naturalezza che lo rese epico. Lo stesso Costner, interpreta e produce la pellicola nel 1990 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) “Non apparteneva agli indiani. Ne apparteneva ai bianchi. E per lui non era il momento di appartenere alle stelle…”. Era il 1864 quando un uomo attraversò la frontiera, in cerca dell’America, e trovò se stesso. Stasera in tv “coi“: sette Premi Oscar alcosì veritiero da divenire leggendario, leggiadro come una favola e fedele alla storia. Unata solitaria intorno al fuoco, tra sciamani, scintille, e un lupo. Era la prima volta che asi premiavano gli Indiani. E il vincitore fu proprio un diretto discendente della tribù Cherokee: Kevin Costner in persona. “coi” è il film che meglio racconta la vita dei nativi d’America. Con una naturalezza che lo rese epico. Lo stesso Costner, interpreta e produce la pellicola nel 1990 ...

