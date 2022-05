Venezia-Bologna | rigore e polemiche | al Penzo succede di tutto

Advertising

OSCAR20151017 : @SerieA Questo arbitro spazzatura ha rovinato la partita, il Bologna dovrebbe querelare l'arbitro, il veneto ha ovv… - InteristaLK : Gileee... Seru banget ini Venezia vs Bologna. - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Venezia *4-3 Bologna *(Johnsen 90+3‘) #SSFootball - wicyuveh : Milan 0 - 0 Bologna Juventus 1 - 1 Bologna Inter 1 - 2 Bologna Roma 0 - 0 Bologna Venezia 4 - 3 Bologna - costantonio11 : Partita da ufficio inchiesta #VeneziaBologna #Venezia #Bologna -

Scontri tra ultras diprima dell'inizio della partita in campo de La Tana. Una ventina di tifosi sono venuti a contatto e nei tafferugli sono finiti coinvolti anche alcuni clienti di una trattoria e ...Dopo cinque anticipi tra venerdì e sabato, il programma della 36giornata di Serie A prosegue oggi con altri quattro incontri. Spezia - Atalanta è finita 1 - 3. Ora in campo, mentre alle 18 è la volta di Salernitana - Cagliari. In serata, invece, toccherà al Milan contro il Verona (ore 20.45). I rossoneri devono vincere per ritrovare il primo posto in ...Il Milan è nettamente avvantaggiato però Verona significa vedersela con una squadra che storicamente è una bestia nera per i rossoneri. Marocchi, ex giocatore della Juventus, dagli studi di Sky Sport ...L'ho fatto per loro". Così Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ai microfoni di Dazn, nel prepartita del match contro il Venezia. Il tecnico serbo rientra in panchina dopo circa due mesi di ...