Vene varicose e safene: addio alla chirurgia (Di domenica 8 maggio 2022) L'angiologo Giovanni Alongi spiega a ilGiornale.it le novità in merito alla nuova tecnica per sconfiggere questo problema senza ricorrere al bisturi Leggi su ilgiornale (Di domenica 8 maggio 2022) L'angiologo Giovanni Alongi spiega a ilGiornale.it le novità in meritonuova tecnica per sconfiggere questo problema senza ricorrere al bisturi

Advertising

ceccasrc : Il temibile mostro dalle vene varicose e il braccino corto. Famosissimo. - IeeeMatteo : non s'è attenuata ancora la potenza dissanguatrice di sterminio dell'umanità del deossiribonucloso acideico inietta… - lasco54 : @nonleggerlo Con un lieve accenno di vene varicose.. - ceciapesca : @MrsAleLoRusso Calza per vene varicose color daino* - MetalHe69092042 : @Mommasospesa3 @Open_gol Devi aspettare la settima. Ottima per cellulite e vene varicose. -