Ucraina, Salvini critica Biden ma non si azzarda a dire mezza parola contro Putin il guerrafondaio (Di domenica 8 maggio 2022) Salvini dopo settimane di silenzio avverte che l'aria è un po' cambiata è torna ad alzare la testa a prendere posizioni che lisciano il pelo a Putin. Ma ovviamente, da bravo opportunista, non lo fa ... Leggi su globalist (Di domenica 8 maggio 2022)dopo settimane di silenzio avverte che l'aria è un po' cambiata è torna ad alzare la testa a prendere posizioni che lisciano il pelo a. Ma ovviamente, da bravo opportunista, non lo fa ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Salvini: 'Basta guerra, Biden abbassi i toni' #ucraina #russiaukrainewar #duma #presidente #mariupol #azovstal… - AndreaMarcucci : Mi sembra evidente che sul catasto e sulla guerra in #Ucraina, #Salvini e #Conte abbiano già iniziato la loro campa… - GiovaQuez : Salvini: 'Noi queste armi a chi le diamo? C'è anche la mafia ucraina'. In sostanza un esercito in Ucraina non c'è,… - Roky99760738 : RT @MisssFreedom: «Altre armi all’Ucraina? porterebbero altri morti, altra guerra, altra fame. Si torni al dialogo, si lavori per la pace».… - Max_Alle : RT @checovenier: Secondo voi, Conte e Salvini rispondono agli ordini di Putin sotto ricatto, o sono solo dei miserabili vigliacchi che per… -