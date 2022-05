Triestina-Palermo 0-1 | rosa solidi ed intensi | Floriano la sblocca al Nereo Rocco

Advertising

GiovaAlbanese : Sarà #JuveRenate nel primo turno dei playoff nazionali di #SerieC: la #Juventus #Under23 giocherà in casa (ad Aless… - GiovaAlbanese : Eliminata la Pro Vercelli, la #Juventus #Under23 giocherà il primo turno dei playoff nazionali di #SerieC contro un… - CalcioOggi : Playoff Serie C, Triestina-Palermo: segui la diretta testuale di - WiAnselmo : RT @Mediagol: Triestina-Palermo: giallo per Gomez, salta il ritorno al “Barbera” - Mediagol : Triestina-Palermo: giallo per Gomez, salta il ritorno al “Barbera” -

Diretta/ Bari(risultato finale 0 - 2): sconfitta indolore per i galletti! INIZIATO IL MATCH TRAsi affrontano al Nero Rocco in occasione della gara d'...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447avanti sulladi due gol alla fine del primo tempo. Il direttore sportivo, Renzo Castagnini, ha analizzato la prima frazione di gioco ai microfoni Rai. 'Le squadre sono partite un po' ...Il Palermo di Silvio Baldini fa ufficialmente il suo ingresso nei playoff di Serie C per testare sul rettangolo verde le sue ambizioni di promozione. Avversario al primo turno nazionale degli spareggi ...Nella fase nazionale dei playoff di Serie C per la promozione in B, la Triestina di Cristian Bucchi si appresta a ospitare il Palermo di Silvio Baldini. Nella fase nazionale dei playoff di Serie C per ...