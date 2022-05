Taranto | San Cataldo | processione in mare L' arcivescovo | festa di popolo che non dimentica cosa accade

Leggi su noinotizie

(Di domenica 8 maggio 2022) Dal duomo al molo Sant’Eligio, poi la statua di Sanè stata sistemata a bordo della motonave Cheradi per lain. Uno degli eventi principali dellapatronale didi, dice l’Filippo Santoro. La ripartenza per unche comunque, sottolinea l’, nonle cose che succedono. Guerra, pandemia, ad esempio. (immagine: tratta da diretta tv Antennasud) L'articolo, Sanin L'diche non...