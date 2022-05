Spezia ancora ko | l’Atalanta trionfa 3-1 e continua la sua corsa europea

(Di domenica 8 maggio 2022) Sorridedi Gasperini nel lunch match della 36ª giornata di Serie A. I bergamaschi hanno sconfitto lo, al quarto ko consecutivo, grazie ad uno splendido tris: a sbloccare la partita è stato Muriel, con una rete al 16?, ma al 30? i padroni di casa hanno pareggiato i conti. Al ritorno in campo dall’intervallo i bergamaschi hanno preso in mano la situazione e al 73? è arrivata la nuova rete del vantaggio, sergnata da Djimisiti.- Ci ha pensato poi Pasalic a chiudere definitivamente i giochi con la rete del 3-1 all’87’. Una vittoria importantissima pere la suaad un posto in Europa. I nerazzurri a -3 dal quinto posto. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ??#SerieA - #SpeziaAtalanta 1-3: nerazzurri aggrappati all'Europa, liguri ancora a rischio - calciomercatoit : ??#SerieA - #SpeziaAtalanta 1-3: nerazzurri aggrappati all'Europa, liguri ancora a rischio - letMoncadacook : @loocaferree @luchino_____ @IlGabbiano46 @milan_risorto Proprio per quello dico che lo Spezia deve perdere a Udine,… - Veg_Markuz : Lo Spezia dovrà ancora sudarsi la salvezza. - webecodibergamo : Spezia-Atalanta 1-3. Pasalic segna ancora al 42’st- Diretta -

... vediamo come arrivano le due formazioni di Serie A alla partita allo stadio Picco, con gli obiettivida raggiungere. Lodi Thiago Motta è comunque messo abbastanza bene per la salvezza ...Ko invece lodi Thiago Motta, che tiene botta e poi cala nell'ultimo quarto di partita. Djimsiti e De Roon © LaPresseApre la sfida il gol di Muriel al 16 , ma i bianconeri reagiscono subito e ...Spezia-Atalanta 1-3: importante vittoria per i nerazzurri in chiave Europa. La squadra allenata da Motta ora rischia in queste ultime giornate ...I nerazzurri di Gasperini tornano alla vittoria e lo fanno contro gli uomini di Thiago Motta. Spezia fermo a 33 punti, non ancora al sicuro Colpo dell’Atalanta sul campo dello Spezia. I bergamaschi ...