Rugby femminile, Serie A 2022: Capitolina e Torino centrano le semifinali Scudetto (Di domenica 8 maggio 2022) Il campionato 2021-2022 della Serie A di Rugby femminile ha visto oggi, domenica 8 maggio, proseguire la Coppa Conference, con gli incontri dei quarti di finale, ed il Barrage della lotta per lo Scudetto, con le sfide del secondo turno. I risultati del secondo turno del Barrage per lo Scudetto vedono avanzare alle semifinali Capitolina e Torino. Di seguito tutti i risultati della seconda fase del campionato. RISULTATI Serie A Rugby femminile 2021-2022 03 aprileCoppa ConferenceOttavi FORUM IULII Rugby F.C.ASD-MONTEBELLUNA Rugby 1977 ASD 22-29 (2-5) ASD BIELLA Rugby CLUB-LIONS TORTONA Rugby ASD 0-20 ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Il campionato 2021-dellaA diha visto oggi, domenica 8 maggio, proseguire la Coppa Conference, con gli incontri dei quarti di finale, ed il Barrage della lotta per lo, con le sfide del secondo turno. I risultati del secondo turno del Barrage per lovedono avanzare alle. Di seguito tutti i risultati della seconda fase del campionato. RISULTATI2021-03 aprileCoppa ConferenceOttavi FORUM IULIIF.C.ASD-MONTEBELLUNA1977 ASD 22-29 (2-5) ASD BIELLACLUB-LIONS TORTONAASD 0-20 ...

