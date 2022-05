Meteo, le previsioni in Campania di domenica 8 maggio (Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, domenica 8 2022. Avellino – Pioggia e schiarite. Vento da Nord-Est con intensità di 31 km/h. Raffiche fino a 38 km/h. Temperatura minima di 11 °C e massima di 17 °C. Benevento – Brevi rovesci e schiarite. Vento da Nord-Est con intensità di 31 km/h. Raffiche fino a 38 km/h. Temperature comprese tra 13°C e 20°C . Caserta – Pioggia e schiarite. Vento da ENE con intensità di 20 km/h. Raffiche fino a 30 km/h. Temperature comprese tra 11°C e 22°C . Napoli – Brevi rovesci e schiarite. Vento da ENE con intensità di 14 km/h. Raffiche fino a 23 km/h. Temperatura minima di 13 °C e massima di 22 °C. Salerno – Annuvolamenti con temporali e schiarite. Vento da E con intensità di 9 km/h. Raffiche fino a 24 km/h. Temperature: 14°C la minima e 19°C ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEcco leper laper oggi,8 2022. Avellino – Pioggia e schiarite. Vento da Nord-Est con intensità di 31 km/h. Raffiche fino a 38 km/h. Temperatura minima di 11 °C e massima di 17 °C. Benevento – Brevi rovesci e schiarite. Vento da Nord-Est con intensità di 31 km/h. Raffiche fino a 38 km/h. Temperature comprese tra 13°C e 20°C . Caserta – Pioggia e schiarite. Vento da ENE con intensità di 20 km/h. Raffiche fino a 30 km/h. Temperature comprese tra 11°C e 22°C . Napoli – Brevi rovesci e schiarite. Vento da ENE con intensità di 14 km/h. Raffiche fino a 23 km/h. Temperatura minima di 13 °C e massima di 22 °C. Salerno – Annuvolamenti con temporali e schiarite. Vento da E con intensità di 9 km/h. Raffiche fino a 24 km/h. Temperature: 14°C la minima e 19°C ...

