Messa in tv oggi domenica 8 maggio 2022: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 8 maggio 2022) Messa in tv domenica 8 maggio 2022. Nuova domenica e classico appuntamento fisso per i fedeli con la liturgia, in questo giorno speciale in cui si festeggia anche la mamma. C’è chi potrà seguire la celebrazione direttamente in chiesa, chi invece non potrà essere presente fisicamente. Ecco, in questo caso non ci sono problemi perché le liturgie verranno trasmesse, come sempre, anche in diretta tv o in streaming. Messa in tv 8 maggio 2022: dove vederla e a che ora Su Rai 1 dopo il programma A sua Immagine, andrà in onda alle 10.55 la Santa Messa dalla Basilica del Santo Sepolcro di Barletta. Poi, alle 12 ci sarà la Recita Regina Coeli da Piazza San Pietro, mentre alle 12.25 il pubblico ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 8 maggio 2022)in tv. Nuovae classico appuntamento fisso per i fedeli con la liturgia, in questo giorno speciale in cui si festeggia anche la mamma. C’è chi potrà seguire la celebrazionemente in chiesa, chi invece non potrà essere presente fisicamente. Ecco, in questo caso non ci sono problemi perché le liturgie verranno trasmesse, come sempre, anche intv o inin tv 8: dove vederla e a che ora Su Rai 1 dopo il programma A sua Immagine, andrà in onda alle 10.55 la Santadalla Basilica del Santo Sepolcro di Barletta. Poi, alle 12 ci sarà la Recita Regina Coeli da Piazza San Pietro, mentre alle 12.25 il pubblico ...

Advertising

ilfoglio_it : L’autonomia del Pci da Mosca non era solo ipocrisia, propaganda e tatticismo. L'aveva capito bene Andreotti: “Bisog… - NuovaScintilla : 8/5/22. Oggi alle 11 nella chiesa di S. Giacomo a Chioggia la santa messa, con la partecipazione della sezione loca… - Mario192710 : RT @TV2000it: Festa della Madonna del Rosario di Pompei Appuntamento in diretta su #Tv2000, oggi #8maggio ?? ore 10.30 la Messa presiedut… - CorriereCitta : #Messa in tv oggi domenica 8 maggio 2022: orari, canale e diretta streaming (Video) - MariaElena_mem : A colazione ho preso i cornetti del forno. Solo ora mi accorgo che sono vuoti. Ed anche per oggi a scelte sbagliate son messa benissimo. -