LIVE Virtus Bologna-Brescia 68-43 Serie A basket 2022 in DIRETTA: Belinelli in stato di grazia, Virtus a +25 sulla terza sirena (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inizia l'ultimo quarto alla Segafredo Arena! Termina anche il terzo quarto, con la Virtus Bologna che prende il largo e va sul 68-43 dopo 30?. 68-43 Belinelli letteralmente "on fire": terza tripla consecutiva, 16 punti per lui e +25 Virtus Bologna. 65-43 1/2 per Cobbins dalla lunetta. Time-out chiamato da coach Scariolo, con ancora ventitré secondi da giocare nel terzo quarto. 65-42 Altra bomba di Marco Belinelli, con la Virtus che aggiorna il massimo vantaggio a +23. 62-42 David Moss segna dall'arco e riporta la Germani a -20. 62-40 Belinelli dall'arco, in uscita dai blocchi. 59-40 Tessitori col semi-gancio ed ...

