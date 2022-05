LIVE Passaro-Garin 3-6 2-1, ATP Roma 2022 in DIRETTA: l’azzurro è avanti nel secondo set (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-CILIC AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA A Roma 2-2 ECCO IL CONTROBREAK DI Garin! Il cileno sfrutta il passaggio a vuoto di Passaro. 30-40 Gran prima centrale di Passaro. 15-40 Scappa via la risposta di Garin che si lamenta con il pubblico. 0-40 TRE PALLE BREAK Garin! LOB LARGO DELl’azzurro 0-30 Risposta vincente di Garin con il diritto diagonale. 0-15 Rovescio diagonale in corridoio di Passaro. 2-1 Garin porta a casa il game con la volée di diritto. 40-15 Diritto profondo di Passaro che manda in difficoltà il sudamericano. 40-0 Lunga la risposta di ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-CILIC AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA A2-2 ECCO IL CONTROBREAK DI! Il cileno sfrutta il passaggio a vuoto di. 30-40 Gran prima centrale di. 15-40 Scappa via la risposta diche si lamenta con il pubblico. 0-40 TRE PALLE BREAK! LOB LARGO DEL0-30 Risposta vincente dicon il diritto diagonale. 0-15 Rovescio diagonale in corridoio di. 2-1porta a casa il game con la volée di diritto. 40-15 Diritto profondo diche manda in difficoltà il sudamericano. 40-0 Lunga la risposta di ...

