Let It Be, la fine dei Beatles (Di domenica 8 maggio 2022) L'8 Maggio del 1970 esce il dodicesimo ed ultimo album in studio dei Beatles: Let it Be. Il disco è registrato quasi interamente in sessioni precedenti uelle di Abbey Road, nel Gennaio del 1969, ma vedrà la luce solo successivamente, in seguito all'annuncio dello scioglimento della band, avvenuto il 10 di Aprile del 1970. Le sessioni di registrazione di Let It Be Nel gennaio del 1969 i Beatles entrano in studio decisi a cambiare il tipo di approccio in fase di registrazione. Il progetto per il nuovo album, inizialmente dal titolo Get Back, venne ideato da Paul McCartney come una sorta di ritorno al passato. Paul voleva che la band riacquistasse lo spirito rock e l'approccio live che li aveva caratterizzati all'inizio della loro carriera. Una sorta di "ritorno alle origini" sia dal punto di vista musicale che umano. L'idea di fondo era quella di ...

