Lavoro, segno più in Liguria: “Ma sotto i livelli pre-Covid” (Di domenica 8 maggio 2022) Crescita superiore alla media italiana e del Nord Ovest. Toti: “Stiamo reagendo”. I sindacati: “Persi oltre 7 mila occupati rispetto al periodo prima della pandemia” Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 8 maggio 2022) Crescita superiore alla media italiana e del Nord Ovest. Toti: “Stiamo reagendo”. I sindacati: “Persi oltre 7 mila occupati rispetto al periodo prima della pandemia”

