L’arbitro ammonisce il figlio | il genitore lo picchia e viene arrestato

Leggi su rompipallone

(Di domenica 8 maggio 2022) L’edizione odierna dell’Ansa ci racconta uno spiacevolissimo accaduto in una gara fra under 14 a Firenze. Un 34enne, fiorentino, già gravato da diversi precedenti, stava assistendo alla partita del. Arresto Firenze Arbitro Il direttore di gara ha estratto un cartellino giallo nei confronti del, scatenando l’ira del padre che sferra un pugno in faccia al. Non contento, colpisce al ginocchio uno spettatore che era corso in difesa del direttore di gara e prende a calci un carabiniere. Le due squadre che si stavano affrontando, Firenze Ovest e Albereta San Salvi, militano nel campionato Giovanissimi provinciali. L’uomo è statoper violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali. Vittorio Assenza