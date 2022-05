Il sindaco di Rieti contro i sospetti da Fratelli d’Italia: «Boia chi molla? Ma quale fascismo: è un invito ai giovani a non mollare» – Il video (Di domenica 8 maggio 2022) In quel «Boia chi molla» non c’era nessuna nostalgia per il fascismo, spiega il sindaco uscente di Rieti, Antonio Cicchetti, che sul Messaggero prova a difendersi dopo il polverone sollevato ieri dopo un appuntamento elettorale con il candidato sindaco Rietino di Fratelli d’Italia. 70 anni, con un passato nel Fronte della Gioventù e poi nel Movimento sociale, Cicchetti è un militante di Forza Italia. Dettaglio che ha alimentato non pochi sospetti, soprattutto tra le fila di Fratelli d’Italia, che quella sua uscita fosse un modo per danneggiare il partito di Giorgia Meloni. Proprio ora che FdI guida i sondaggi e cerca di accreditarsi come forza di governo, quel «Boia ... Leggi su open.online (Di domenica 8 maggio 2022) In quel «chi» non c’era nessuna nostalgia per il, spiega iluscente di, Antonio Cicchetti, che sul Messaggero prova a difendersi dopo il polverone sollevato ieri dopo un appuntamento elettorale con il candidatono di. 70 anni, con un passato nel Fronte della Gioventù e poi nel Movimento sociale, Cicchetti è un militante di Forza Italia. Dettaglio che ha alimentato non pochi, soprattutto tra le fila di, che quella sua uscita fosse un modo per danneggiare il partito di Giorgia Meloni. Proprio ora che FdI guida i sondaggi e cerca di accreditarsi come forza di governo, quel «...

elio_vito : Per favore, @forza_italia, prendiamo subito le distanze, espelliamo il sindaco di Rieti che ha pronunciato le orrib… - lauraboldrini : Il sindaco di #Rieti, centrodestra, presenta la sua ricandidatura al grido di “Boia chi molla”. Vergognoso. È grav… - gennaromigliore : Che vergogna avere in questo paese politici come il sindaco di Rieti che, chiudendo la presentazione del candidato… - BrunoCervesi : RT @lucianonobili: Le parole del sindaco di Rieti Cicchetti al grido di “Boia che molla”, sono inaccettabili. @ItaliaViva non ha nulla da s… - Spooky_The_Tuff : RT @Misurelli77: No, non sono fascisti,sono goliardici... 'Dobbiamo andare avanti al grido di battaglia, che è sempre il solito: boia chi… -