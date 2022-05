Guerra in Ucraina. Cazzola racconta gli errori di Putin (Di domenica 8 maggio 2022) I Putiniani della “Pace perduta’’ si stanno rivelando più zaristi dello zar. Nel loro livore contro l’Occidente imbastiscono, sulla Guerra in Ucraina, narrazioni ideologiche e menzognere, al solo scopo di dare ragione a chi ha torto. Pur ribadendo nei loro confronti una totale disistima e un profondo dissenso, mi permetto di consigliare una lettura molto interessante che, a mio avviso, traccia un quadro onesto e veritiero di quel conflitto. Si tratta dell’articolo – pubblicato da Il Foglio alcuni giorni or sono e tratto dal sito del Consiglio russo per gli affari internazionali (Riac), a firma del direttore Ivan Timofeev, un importante analista politico russo, vicino al Cremlino. L’autore, dunque, ha un ruolo istituzionale e nulla da spartire con l’opposizione a Putin. Pertanto le sue considerazioni sono l’espressione ... Leggi su formiche (Di domenica 8 maggio 2022) Iiani della “Pace perduta’’ si stanno rivelando più zaristi dello zar. Nel loro livore contro l’Occidente imbastiscono, sullain, narrazioni ideologiche e menzognere, al solo scopo di dare ragione a chi ha torto. Pur ribadendo nei loro confronti una totale disistima e un profondo dissenso, mi permetto di consigliare una lettura molto interessante che, a mio avviso, traccia un quadro onesto e veritiero di quel conflitto. Si tratta dell’articolo – pubblicato da Il Foglio alcuni giorni or sono e tratto dal sito del Consiglio russo per gli affari internazionali (Riac), a firma del direttore Ivan Timofeev, un importante analista politico russo, vicino al Cremlino. L’autore, dunque, ha un ruolo istituzionale e nulla da spartire con l’opposizione a. Pertanto le sue considerazioni sono l’espressione ...

rulajebreal : La squadra di ricercatori di Amnesty continua a indagare sui crimini di guerra di Putin in Ucraina. È per questo c… - matteosalvinimi : Altre #armi all’#Ucraina? No, porterebbero altri morti, altra guerra, altra fame. Si torni al dialogo, si lavori per la Pace. - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Il segretario generale della Nato Stoltenberg: 'I membri della Nato non accetteranno mai l'annessione il… - cescon_maurizio : #Zelensky prova a mettere sul tavolo delle trattative con #Putin la #Crimea, ma la #NATO sabota immediatamente il t… - tuscolo : RT @matteosalvinimi: Altre #armi all’#Ucraina? No, porterebbero altri morti, altra guerra, altra fame. Si torni al dialogo, si lavori per… -