Giro d'Italia 2022, Biniam Girmay: "Un inizio fantastico nel mio primo Grande Giro. Contento del quarto posto" (Di domenica 8 maggio 2022) Cala il sipario sulla trasferta ungherese che ha aperto le danze del Giro d'Italia 2022. La terza tappa magiara sancisce il ritorno alla vittoria del britannico Mark Cavendish, bravissimo a resistere nella lunga volata al ritorno di fiamma del francese Arnaud Demare. quarto alle spalle del colombiano Fernando Gaviria l'eritreo Biniam Girmay, di nuovo in top5 dopo la splendida piazza d'onore nel segmento di apertura. Girmay, il cui recente successo alla Gand-Wevelgem rimane indimenticabile, si assicura la prestigiosa seconda posizione nella classifica a punti a sette lunghezze dalla maglia rosa Mathieu Van der Poel.

