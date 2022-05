DIRETTA Giro d’Italia 2022, terza tappa LIVE: il gruppo lascia andare i fuggitivi, 4? per loro (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 ALTIMETRIA E FAVORITI DELLA tappa DI OGGI 13.14 Percorsi intanto i primi 20 chilometri di corsa, e il margine dei primi tre è di 5’30”. 13.11 Mathieu van der Poel veste teoricamente tre delle quattro maglie disponibili in questo Giro, ma non può indossarle tutte: la maglia ciclamino è sulle spalle di Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert) mentre quella azzurra degli scalatori è di Rick Zabel (Israel-Premier Tech). Ironico che il figlio di uno dei più grandi velocisti degli anni ’90 sia al momento il migliore della classifica GPM… 13.08 Mattia Bais, Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e Samuele Rivi (Eolo-Kometa) hanno ora 4? di vantaggio. 13.06 Dalla pagina Twitter ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELALTIMETRIA E FAVORITI DELLADI OGGI 13.14 Percorsi intanto i primi 20 chilometri di corsa, e il margine dei primi tre è di 5’30”. 13.11 Mathieu van der Poel veste teoricamente tre delle quattro maglie disponibili in questo, ma non può indossarle tutte: la maglia ciclamino è sulle spalle di Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert) mentre quella azzurra degli scalatori è di Rick Zabel (Israel-Premier Tech). Ironico che il figlio di uno dei più grandi velocisti degli anni ’90 sia al momento il migliore della classifica GPM… 13.08 Mattia Bais, Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e Samuele Rivi (Eolo-Kometa) hanno ora 4? di vantaggio. 13.06 Dalla pagina Twitter ...

