Conte | Sarri | Pirlo e il primo Max | Juve | il confronto in punti con le stagioni precedenti

Advertising

Fra1968_ : Tutti i giorni in tendenza Allegri e Pirlo I commenti sono esilaranti Sarri 1 anno Chelsea vince EL 1 anno Juventus… - SoloCristy : @CarloAl87550029 A)non decide lui di esonerarlo B)non sceglie lui Sarri C)fortunatamente non accetta di riprendere… - AleCat_91 : LAZIO SAMPDORIA 2-0, SASSUOLO - UDINESE 1-1! - fradefo : @GiGiglio99 La dirigenza e Andrea Agnelli sono i soli ed unici responsabili di questa squadra e di questo schifo. C… - osservator1 : @Nicolas_nb81 @benderdifender @ohmyramsey Infatti lo abbiamo visto dopo. Sarri vince lo scudetto grazie al lockdown… -

Juventus News 24

Massimiliano Allegri in 36 partite di campionato ha collezionato 69 punti, mai così pochi dal 2011. Il confronto con le stagioni precedentiEssere accontentati significava comportarsi come Marotta ha fatto conall' Inter, come hanno ... Allegri, Inzaghi, Pioli,, Spalletti quanti giovani della primavera hanno scoperto Infortunati Juve: da Conte ad Allegri, mai così in emergenza! Un altro dato.. Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" oggi in edicola ...Partecipo anch'io al sondaggio sui migliori allenatori italiani. Il gioco più bello che ho visto è stato quello di Sacchi il primo anno al Milan. I reparti si muovevano insieme come una migrazione di ...