Calcio | Serie A | Venezia-Bologna 2-1 alla fine del primo tempo

(Di domenica 8 maggio 2022), 8 mag. - (Adnkronos) - Ilè in vantaggio per 2-1 sulal termine deldel match valido per la 36/a giornata diA, in corso allo stadio 'Penzo' della città lagunare. Per i padroni di casa in gol Henry al 3' e Kiyine al 19', gli ospiti accorciano con Orsolini al 47'.

Advertising

sportface2016 : #Bologna, che stoccata di #Mihajlovic all'#Inter: “Volevano vincerla prima perché sul campo non ce l’avrebbero mai… - Gazzetta_it : Casale sfida il Milan: 'Ibra e Giroud? Temo più Leao. Vogliamo un'altra Fatal Verona' #VeronaMilan - Gazzetta_it : Inter, paradosso Gosens: 25 milioni, 144 minuti. E mai titolare - sportli26181512 : Spezia, Thiago Motta: “Niente paura. Abbiamo solo un piano, restare in Serie A - HSLDerthona : #DERSAN: Partita iniziata! -

Sbancato il Picco, l'Atalanta è ancora viva per un posto in Europa e la lotta continua. Dodicesimo successo fuori casa preso quasi di prepotenza e adesso tocca al Milan, sfida delicatissima. Lotta ...Venezia - Bologna segna il ritorno in panchina di Sinisa Mihajlovic, uscito lo scorso 2 maggio dall'ospedale Sant'Orsola dopo oltre un mese di cure preventive per scongiurare il possibile ritorno ...Venezia, 8 mag. – (Adnkronos) – Il Venezia è in vantaggio per 2-1 sul Bologna al termine del primo tempo del match valido per la 36/a giornata di Serie A, in corso allo stadio ‘Penzo’ della città ...E’ della capolista Lecce il miglior giocatore del campionato di serie B. A vincere il trofeo della Lega Serie B il capocannoniere Massimo Coda, uno degli artefici più importanti nella scalata che ha ...