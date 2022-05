Calcio: l'Atalanta passa sul campo dello Spezia (Di domenica 8 maggio 2022) Importante successo in chiave europea colto dall'Atalanta sul campo dello Spezia. I bergamaschi hanno confermato di essere squadra da trasferta cogliendo la 12ma vittoria lontano da casa. Ha aperto la ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 8 maggio 2022) Importante successo in chiave europea colto dall'sul. I bergamaschi hanno confermato di essere squadra da trasferta cogliendo la 12ma vittoria lontano da casa. Ha aperto la ...

Advertising

sportface2016 : #Atalanta, #Zapata salta lo #Spezia. #Gasperini non lo rischia in vista del #Milan - sportface2016 : MOVIOLA - #SpeziaAtalanta, #Muriel ammonito per un fallo di reazione: era da rosso? - Fantacalcio : Atalanta, Muriel: 'Contro il Milan giocheremo con determinazione per i nostri obiettivi' - giornaleradiofm : Calcio: l'Atalanta passa sul campo dello Spezia - Eurosport_IT : Grande prestazione dell'Atalanta che si prende 3 punti preziosissimi! ???? Fallito il match point-salvezza per i lig… -