Bonucci cosa fai? Il like fa infuriare i tifosi: “Chiedi scusa” (Di domenica 8 maggio 2022) Un mi piace di troppo messo da Bonucci; il difensore bianconero, con un like, sembra aver scatenato la reazione dei suoi tifosi. Nella serata di ieri abbiamo assistito alle semifinali di ritorno di Europa ma soprattutto Conference League dove era impegnata la Roma; i giallorossi, all’Olimpico e con una straordinaria cornice di pubblico, ospitavano il Leicester dopo l’uno a uno dell’andata. Un match complicato, come tutti quelli contro le squadre inglesi, intenso, difficile ma che può far sognare i tifosi giallorossi. I ragazzi di Mourinho, infatti, hanno vinto uno a zero grazie al venticinquesimo gol stagionale di Abraham e si giocheranno una finale europea dopo trentuno anni; vittoria giustamente celebrata ma che ha visto anche la reazione di Bonucci. AnsafotoUn like Instagram di ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 8 maggio 2022) Un mi piace di troppo messo da; il difensore bianconero, con un, sembra aver scatenato la reazione dei suoi. Nella serata di ieri abbiamo assistito alle semifinali di ritorno di Europa ma soprattutto Conference League dove era impegnata la Roma; i giallorossi, all’Olimpico e con una straordinaria cornice di pubblico, ospitavano il Leicester dopo l’uno a uno dell’andata. Un match complicato, come tutti quelli contro le squadre inglesi, intenso, difficile ma che può far sognare igiallorossi. I ragazzi di Mourinho, infatti, hanno vinto uno a zero grazie al venticinquesimo gol stagionale di Abraham e si giocheranno una finale europea dopo trentuno anni; vittoria giustamente celebrata ma che ha visto anche la reazione di. AnsafotoUnInstagram di ...

juventusfc : Cosa c'è di meglio di un gol nel giorno del proprio compleanno? Due gol nel giorno del proprio compleanno ????… - Mimmo29297719 : @1987_Lorenza @AzzoJacopo @ClaudioAgos Ma cosa dici! Faresti meglio ad ampliare le tue conoscenze di Bonucci e Chie… - amaliablanginoo : RT @mateyssosa: ma posso svegliarmi e trovarmi come prima cosa il cazzone di bonucci in tl per dio - piperitafrancy : Dite a #Bonucci che non si è scandalizzato nessuno per la visione del suo pisello perché guardiamo la sua faccia ch… - cadiamofelici : basta postare la foto di bonucci. siete i primi che quando succede la medesima cosa agli altri giustamente andate c… -