ATP Roma 2022, italiani in campo lunedì 9 maggio: orari, ordine di gioco, dove vederli in tv

Domani, lunedì 9 maggio, i tabelloni principali di singolare e doppio degli Internazionali 2022 di tennis vedranno disputarsi gran parte del primo turno: saranno sette gli azzurri in campo in singolare, quattro uomini e tre donne, cui si aggiungono due coppie tutte italiane in doppio, una maschile ed una femminile. Le partite su tutti i campi si disputeranno a partire dalle ore 11.00. La diretta tv sarà assicurata per il torneo maschile da Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, con la diretta streaming su Sky Go e Now, e per il torneo femminile da SuperTennisTV, con streaming su SuperTenniX.

ordine DI gioco Roma 9 maggio

Centrale
Dalle 11.00
Stan Wawrinka VS (14) Reilly Opelka
Shuai Zhang VS (WC) Martina Trevisan
Karen Khachanov VS (Q) Giulio Zeppieri

