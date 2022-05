Adunata Nazionale Alpini a Rimini. Il video della sezione di Udine (Di domenica 8 maggio 2022) Undici ore di sfilata, con oltre 75mila penne nere che sono passate davanti al Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini e alla tribuna d’onore sul lungo mare di Rimini per la 93ª edizione dell’Adunata Nazionale degli Alpini. Un’Adunata che passerà alla storia probabilmente come un unicum, perché, in coincidenza con il 150° di fondazione del Corpo degli Alpini ha visto sfilare tutte insieme anche le 18 bandiere di guerra (più una di istituto) dei reparti del Comando Truppe Alpine. Leggi su udine20 (Di domenica 8 maggio 2022) Undici ore di sfilata, con oltre 75mila penne nere che sono passate davanti al Labaro dell’Associazionee alla tribuna d’onore sul lungo mare diper la 93ª edizione dell’degli. Un’che passerà alla storia probabilmente come un unicum, perché, in coincidenza con il 150° di fondazione del Corpo degliha visto sfilare tutte insieme anche le 18 bandiere di guerra (più una di istituto) dei reparti del Comando Truppe Alpine.

