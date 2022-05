Ucraina, Gad Lerner ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Draghi non va in Aula a riferire perché non ha un obiettivo politico da dichiarare” (Di sabato 7 maggio 2022) “Il Parlamento che non dibatte sugli obiettivi di questa guerra? Non mi stupisce. E’ una situazione spaventosa e, se Draghi non va in Aula, è perché non ha un obiettivo politico da dichiarare”. Così Gad Lerner, ospite del talk politico ‘Accordi&Disaccordi’, condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda sul Nove, ha commentato le polemiche che vedono protagonisti il presidente M5S Giuseppe Conte e il deputato di Leu Pier Luigi Bersani che, da oltre una settimana chiedono che il presidente del Consiglio vada a riferire in Parlamento sulla posizione dell’Italia nel conflitto tra Russia e Ucraina. “In stato di guerra, e qua siamo in uno stato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) “Il Parlamento che non dibatte sugli obiettivi di questa guerra? Non mi stupisce. E’ una situazione spaventosa e, senon va in, ènon ha unda”. Così Gad, ospite del talk‘Accordi&Disaccordi’, condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda sul, ha commentato le polemiche che vedono protagonisti il presidente M5S Giuseppe Conte e il deputato di Leu Pier Luigi Bersani che, da oltre una settimana chiedono che il presidente del Consiglio vada ain Parlamento sulla posizione dell’Italia nel conflitto tra Russia e. “In stato di guerra, e qua siamo in uno stato di ...

