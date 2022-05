Tutte le volte che Chiara Ferragni ha conquistato il red carpet (Di sabato 7 maggio 2022) Chiara Ferragni ha fatto dei social il suo trampolino di lancio, un mondo che può essere insidioso ma anche ricco di risorse se utilizzato nel modo giusto. E l’imprenditrice, ad oggi tra le influencer più seguite al mondo, deve gran parte del suo successo proprio ad Instagram. Chiara Ferragni è uno dei nomi italiani più noti a livello globale, merito della sua presenza sui social e dei suoi obiettivi professionali raggiunti. Influencer ed imprenditrice digitale, il suo è un impero che non conosce limiti ed è in costante evoluzione. Nata come fashion blogger, Chiara Ferragni ha raggiunto milioni di follower, attualmente 26, con la sola forza di un click, mettendo insieme una collaborazione dopo l’altra e inventandosi un mestiere che nessuno avrebbe mai creduto possibile, figuriamoci ... Leggi su velvetmag (Di sabato 7 maggio 2022)ha fatto dei social il suo trampolino di lancio, un mondo che può essere insidioso ma anche ricco di risorse se utilizzato nel modo giusto. E l’imprenditrice, ad oggi tra le influencer più seguite al mondo, deve gran parte del suo successo proprio ad Instagram.è uno dei nomi italiani più noti a livello globale, merito della sua presenza sui social e dei suoi obiettivi professionali raggiunti. Influencer ed imprenditrice digitale, il suo è un impero che non conosce limiti ed è in costante evoluzione. Nata come fashion blogger,ha raggiunto milioni di follower, attualmente 26, con la sola forza di un click, mettendo insieme una collaborazione dopo l’altra e inventandosi un mestiere che nessuno avrebbe mai creduto possibile, figuriamoci ...

Advertising

crocerossa : ?? A volte basta un piccolo gesto o una semplice domanda per connetterci agli altri, restituire un sorriso, donare c… - SINGULARIT4Y : RT @ManeskinLyrics: Voglio arrivare dove l’occhio umano si interrompe Per imparare a perdonare tutte le mie colpe Perché anche gli angeli… - mararrebolada : RT @ManeskinLyrics: Voglio arrivare dove l’occhio umano si interrompe Per imparare a perdonare tutte le mie colpe Perché anche gli angeli… - ManeskinLyrics : Voglio arrivare dove l’occhio umano si interrompe Per imparare a perdonare tutte le mie colpe Perché anche gli an… - quaranta_vito : @il_ring la finisce di venirsene nei pantaloni per l'ansia tutte le volte che sale in macchina e meglio é! Come ho… -