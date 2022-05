Scheherazade, lo «yacht di Putin» è stato sequestrato (Di sabato 7 maggio 2022) Il panfilo è collegato all’oligarca Eduard Khudaynatov, ex presidente di Rosneft e proprietario di Villa Altachiara. Il ministro Daniele Franco ha firmato il decreto di congelamento dell’imbarcazione di lusso attraccata a Marina di Carrara. L’Italia ha firmato il decreto di «congelamento» dell’imbarcazione Leggi su corriere (Di sabato 7 maggio 2022) Il panfilo è collegato all’oligarca Eduard Khudaynatov, ex presidente di Rosneft e proprietario di Villa Altachiara. Il ministro Daniele Franco ha firmato il decreto di congelamento dell’imbarcazione di lusso attraccata a Marina di Carrara. L’Italia ha firmato il decreto di «congelamento» dell’imbarcazione

