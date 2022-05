Norme antincendio, apprezzamento MC per il primo passo fatto dal Governo (Di sabato 7 maggio 2022) Come riportato in un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale dell’associazione consumatori, lo scorso 8 aprile in Gazzetta Ufficiale sono state finalmente pubblicate nuove Norme tecniche di prevenzione incendi che si aggiungono al Codice di Prevenzione Incendi. Movimento Consumatori commenta positivamente questo primo passo ma, avverte, occorre fare di più Oltre al Movimento Consumatori anche L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 7 maggio 2022) Come riportato in un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale dell’associazione consumatori, lo scorso 8 aprile in Gazzetta Ufficiale sono state finalmente pubblicate nuovetecniche di prevenzione incendi che si aggiungono al Codice di Prevenzione Incendi. Movimento Consumatori commenta positivamente questoma, avverte, occorre fare di più Oltre al Movimento Consumatori anche L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

AlbertoZanni1 : RT @Confabitare1: 'Norme antincendio: in Gazzetta la nuova regola sulle chiusure d’ambito, un primo passo per Confabitare'. Titola così Co… - AlbertoZanni1 : RT @Confabitare1: NORME #ANTINCENDIO PER LE FACCIATE DEGLI #EDIFICI “La normativa segna un passo avanti, ma c’è ancora da lavorarci e così… - Confabitare1 : NORME #ANTINCENDIO PER LE FACCIATE DEGLI #EDIFICI “La normativa segna un passo avanti, ma c’è ancora da lavorarci e… - edilportale : ?? Antincendio ?? Confabitare, Movimento consumatori e Rockwool chiedono che la Regola tecnica verticale per le facci… - Confabitare1 : 'Norme antincendio: in Gazzetta la nuova regola sulle chiusure d’ambito, un primo passo per Confabitare'. Titola c… -