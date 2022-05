Monreale: Oggi, riapre la strada statale 186 Monreale-Partinico (Di sabato 7 maggio 2022) Monreale – Da Oggi la strada statale 186 Monreale-Partinico verrà riaperta al transito grazie all’intervento di messa in sicurezza da parte dell’A.N.A.S , che era stato sollecitato dal sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono. Il primo cittadino aveva chiesto ed ottenuto all’indomani della chiusura per caduta massi, un tavolo tecnico, dove lo stesso Arcidiacono insieme all’assessore alla Protezione civile Paola Naimi , aveva sollecitato l’intervento, considerato che l’arteria è un importante collegamento tra i paesi dell’hinterland. Arcidiacono ancora una volta ha ringraziato i vertici dell’A.N.A.S per la tempestività negli interventi. L'articolo Filodiretto Monreale. Leggi su filodirettomonreale (Di sabato 7 maggio 2022)– Dala186verrà riaperta al transito grazie all’intervento di messa in sicurezza da parte dell’A.N.A.S , che era stato sollecitato dal sindaco di, Alberto Arcidiacono. Il primo cittadino aveva chiesto ed ottenuto all’indomani della chiusura per caduta massi, un tavolo tecnico, dove lo stesso Arcidiacono insieme all’assessore alla Protezione civile Paola Naimi , aveva sollecitato l’intervento, considerato che l’arteria è un importante collegamento tra i paesi dell’hinterland. Arcidiacono ancora una volta ha ringraziato i vertici dell’A.N.A.S per la tempestività negli interventi. L'articolo Filodiretto

