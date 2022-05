Mariupol, Zelensky: “Civili fuori da acciaieria Azovstal, ora i soldati” (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Tutti i Civili, più di 300, sono stati tratti in salvo dall’acciaieria Azovstal a Mariupol, nel sud dell’Ucraina, nella prima fase del piano di evacuazione. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky spiegando che con la seconda fase dell’operazione si prevede di ”portare fuori i nostri soldati”. Il successo di questa seconda fase dipende ”ovviamente dal rispetto degli accordi da parte di tutti, ovviamente dal fatto che nessuno menta”. ”Naturalmente, stiamo anche lavorando per portare fuori i nostri militari, tutti gli eroi che difendono Mariupol. E’ molto difficile, ma importante. Sono sicuro che tutti capiscono il motivo principale di questa difficoltà. Ma non perdiamo la speranza, non ci fermiamo. Ogni ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Tutti i, più di 300, sono stati tratti in salvo dall’, nel sud dell’Ucraina, nella prima fase del piano di evacuazione. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyrspiegando che con la seconda fase dell’operazione si prevede di ”portarei nostri”. Il successo di questa seconda fase dipende ”ovviamente dal rispetto degli accordi da parte di tutti, ovviamente dal fatto che nessuno menta”. ”Naturalmente, stiamo anche lavorando per portarei nostri militari, tutti gli eroi che difendono. E’ molto difficile, ma importante. Sono sicuro che tutti capiscono il motivo principale di questa difficoltà. Ma non perdiamo la speranza, non ci fermiamo. Ogni ...

