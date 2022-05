Måneskin, in arrivo una grande novità. I fan non stanno più nella pelle – VIDEO (Di sabato 7 maggio 2022) Un momento sicuramente di trepidazione per tutti coloro che seguono con estrema attenzione la famosa band rock. Il recente annuncio. Måneskin, da circa un anno a questa parte, è diventato… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 7 maggio 2022) Un momento sicuramente di trepidazione per tutti coloro che seguono con estrema attenzione la famosa band rock. Il recente annuncio., da circa un anno a questa parte, è diventato… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

yattamedia : Måneskin: un miliardo di stream per 'Beggin'', la cover dei Four Seasons che ha conquistato il mondo. E intanto c'è… - eurovisionitaly : Måneskin: un miliardo di stream per 'Beggin'', la cover dei Four Seasons che ha conquistato il mondo. E intanto c'è… - ESCitaNotizie : Måneskin: un miliardo di stream per 'Beggin'', la cover dei Four Seasons che ha conquistato il mondo. E intanto c'è… - eurovision_it : Måneskin: un miliardo di stream per 'Beggin'', la cover dei Four Seasons che ha conquistato il mondo. E intanto c'è… - escitalia : Måneskin: un miliardo di stream per 'Beggin'', la cover dei Four Seasons che ha conquistato il mondo. E intanto c'è… -