Le pagelle del Benevento – Difesa in tilt | Lapadula combatte da solo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Ilperde in casa con la Spal e abbandona sia l’idea di approdare direttamente alle semifinali play off che quella di disputare i quarti di finale in gara secca al Vigorito. Ledei giallorossi al termine di un’altra serata da incubo: Paleari 5,5: Una grande parata su Finotto nel primo tempo, insicuro e impacciato nel gioco con i piedi. Elia 5: Molle in fase di spinta, tiene in gioco Pinato nell’azione del due a zero (13’st Letizia 5,5: Recapita in area tanti cross senza creare alcuna insidia) Barba 4,5: Male nell’impostazione, Latte Lath lo mette in grande difficoltà nello stretto. Fa fatica a tenerlo. Pastina 4,5: Finotto è una spina nel fianco, ancora negativa l’intesa col compagno di reparto, come accaduto con Vogliacco. Foulon 4: Inizia con un bel sinistro da fuori, ma in ...