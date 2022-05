Lazio-Sampdoria 2-0 | Sarri | “Negli ultimi mesi media da Champions”

(Di sabato 7 maggio 2022) L’allenatore della, Maurizio, ha parlato al termine della solida vittoria all’Olimpico per due a zero contro ladi Marco Giampaolo.: “Abbiamo fatto una buona gara” Il tecnico toscano ha parlato cosi della partita dei suoi: “Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che si era ritrovata. L’abbiamo vinta perché abbiamo fatto bene con continuità. Abbiamo giocato sempre ogni tre giorni ed era tutto più difficoltoso.abbiamo unada, da due punti a partita“. Sul dualismo con la Roma in campionato: “Quanto è importante arrivare davanti alla Roma? Penso che Roma sia una città che meriti due squadre forti. Dobbiamo ...

2 - 0 (1 - 0)(4 - 3 - 3): Strakosha; Lazzari (32'st Hysaj), Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic - Savic, Cataldi (20'st Leiva), Luis Alberto (32'st Basic); Felipe Anderson, ...Laottiene tre punti preziosissimi in chiave Europa League contro laall'Olimpico, allungando sulla Roma: in attesa che i giallorossi giochino contro la Fiorentina, i biancocelesti ...LAZIO - SAMPDORIA SONDAGGIO - La Lazio batte la Sampdoria e lancia un segnale alle dirette concorrenti per l'Europa. La squadra di Sarri si aggiudica il match con un gol per tempo: prima Patric, poi ...Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Sampdoria. Ecco le sue parole, riportate da TMW. “Sì, abbiamo fatto una buona partita contro ...