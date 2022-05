Giro d’Italia 2022: capolavoro di Simon Yates a cronometro. Secondo Van der Poel che mantiene la rosa (Di sabato 7 maggio 2022) Si è appena conclusa la seconda tappa del Giro d’Italia 2022, frazione che ha dato la prima piccola sorpresa di questa edizione. Simon Yates, con una performance da ricordare, ha centrato il successo nella cronometro di Budapest, mettendosi alle spalle Mathieu Van der Poel e Tom Dumoulin. Quinta vittoria di tappa per il britannico sulle strade della Corsa rosa, che si conferma un palcoscenico speciale per il capitano della Bike Exchange. Dopo una prima fase piuttosto interlocutoria, in cui nessun corridore è riuscito a far segnare un tempo competitivo, il primo a chiudere una prestazione di buon livello è Edoardo Affini. L’azzurro, uno dei più attesi della vigilia, fa registrare un tempo di 12’10” che alza di parecchio l’asticella dei risultati. Il ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) Si è appena conclusa la seconda tappa del, frazione che ha dato la prima piccola sorpresa di questa edizione., con una performance da ricordare, ha centrato il successo nelladi Budapest, mettendosi alle spalle Mathieu Van dere Tom Dumoulin. Quinta vittoria di tappa per il britannico sulle strade della Corsa, che si conferma un palcoscenico speciale per il capitano della Bike Exchange. Dopo una prima fase piuttosto interlocutoria, in cui nessun corridore è riuscito a far segnare un tempo competitivo, il primo a chiudere una prestazione di buon livello è Edoardo Affini. L’azzurro, uno dei più attesi della vigilia, fa registrare un tempo di 12’10” che alza di parecchio l’asticella dei risultati. Il ...

