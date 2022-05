Federica Pellegrini | così non l’aveva mai fatto | “non ho mai esercitato l’elasticità in questo modo”

Leggi su newstv

(Di sabato 7 maggio 2022) C’è qualcosa della “divina”che non è noto ai suoi ammiratori? Forse no, o forse c’è qualcosa che lei ha deciso di rivelare. Cosa può chiedere ancora un’atleta come? Di soddisfazioni in carriera ne ha avute a pioggia, ha scritto la storia del nuoto con un carattere ed una determinazione che tutti le riconoscono.pronta per nuove esperienze (web source)pronta per nuove esperienze (web source)Ora, dopo il ritiro, riesce a dedicarsi a cose per cui, prima, non le restava molto tempo… Campionessa nel nuoto e nella vita Con le sue cinque partecipazioni alle Olimpiadi, le sue cinque finali di specialità,sarà davvero un esempio difficile da eguagliare. Nel corso della sua vita ...