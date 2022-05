Federica Nargi | la maglia offre una scollatura esagerata | forme esplosive

(Di sabato 7 maggio 2022)ricorda la vacanza e si mette in posa.stretta per la showgirl che china il capo e mostra le curve: “One week ago!” E’ stato un vero… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

LALAZIOMIA : Federica Nargi e le nozze annullate con Matri? 'Fatemi sapere quando ci saranno che non ne so niente' FOTO - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: buongiorno con la divina Federica Nargi ??????????????? - zazoomblog : Federica Nargi e Alessandro Matri sui social reagiscono male alla notizia che si era diffusa delle loro nozze -… - ParliamoDiNews : Federica Nargi smentisce i gossip sul suo matrimonio | Gossip Blog #federica #nargi #smentisce #gossip #matrimonio… - ParliamoDiNews : Tutta la verità sul matrimonio `saltato` di Federica Nargi e Matri #verità #matrimonio #saltato #federica #nargi… -

Commenta per primoe Alessandro Matri si sposano Secondo quanto riportato da Diva e Donna un matrimonio era stato organizzato, ma poi è stato annullato anche se la showgirl ed ex velina ha ironizzato ...e Alessando Matri. L'ex velina e l'ex calciatore sono una coppia consolidata da ben tredici anni. Dovrebbero sposarsi finalmente la prossima estate: è veramente così 'Miss Italia' ha ...Michela Persico ha sorpreso tutti i suoi fan presentandosi con un top troppo stretto che lascia poco all'immaginazione. Ecco la foto pubblicata sui social.Federica Nargi e le nozze annullate con Matri 'Fatemi sapere quando ci saranno che non ne so niente' FOTO del 05/05/2022 alle 21:00 Federica Nargi e Alessandro Matri si sposano Secondo quanto riport ...