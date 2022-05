Edilizia scolastica: nuove scuole innovative a Pomezia, Ardea e Nettuno (Di sabato 7 maggio 2022) “Gli enti locali del Lazio riceveranno i finanziamenti in tema di Edilizia scolastica per la realizzazione di 12 nuove scuole, mediante sostituzione Edilizia, per avere plessi più innovativi, sostenibili, sicuri e inclusivi. Il finanziamento complessivo per la Regione Lazio ammonta ad oltre 57 milioni di euro“. Così in una nota l’assessore alla Scuola della Regione Lazio, Claudio Di Berardino. “E’ stata infatti pubblicata la graduatoria degli enti locali – spiega l’Assessore – che hanno partecipato all’avviso pubblico prot. n. 48048 emanato lo scorso 2 dicembre 2021 dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito della “Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: Costruzione di nuove scuole mediante ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 7 maggio 2022) “Gli enti locali del Lazio riceveranno i finanziamenti in tema diper la realizzazione di 12 nuove, mediante sostituzione, per avere plessi più innovativi, sostenibili, sicuri e inclusivi. Il finanziamento complessivo per la Regione Lazio ammonta ad oltre 57 milioni di euro“. Così in una nota l’assessore alla Scuola della Regione Lazio, Claudio Di Berardino. “E’ stata infatti pubblicata la graduatoria degli enti locali – spiega l’Assessore – che hanno partecipato all’avviso pubblico prot. n. 48048 emanato lo scorso 2 dicembre 2021 dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito della “Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: Costruzione di nuovemediante ...

