DIRETTA F1, GP Miami 2022 LIVE: Leclerc e Verstappen vicinissimi, ora la Q3 decisiva (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE F1 SU TV8: ORARIO QUALIFICHE IN CHIARO 22.42 La classifica finale della Q2: 1 Charles Leclerc Ferrari1:29.130 6 2 Max Verstappen Red Bull Racing+0.072 3 3 Lando NORRIS McLaren+0.504 4 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.543 45 Carlos SAINZ Ferrari+0.599 7 6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.621 3 7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.667 4 8 Lance STROLL Aston Martin+0.866 5 9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.901 4 10 Pierre GASLY AlphaTauri+0.998 4 11 Fernando ALONSO Alpine+1.030 4 12 George RUSSELL Mercedes+1.043 3 13 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.084 5 14 Daniel RICCIARDO McLaren+1.180 4 15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.293 4 22.41 FUORI ANCHE ALONSO, 11°! Sta rischiando anche Ricciardo. 22.40 FUORI RUSSELL, PAZZESCO! Tornano in un tunnel la Mercedes. 22.40 Benissimo Bottas, è 5° con l’Alfa ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8: ORARIO QUALIFICHE IN CHIARO 22.42 La classifica finale della Q2: 1 CharlesFerrari1:29.130 6 2 MaxRed Bull Racing+0.072 3 3 Lando NORRIS McLaren+0.504 4 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.543 45 Carlos SAINZ Ferrari+0.599 7 6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.621 3 7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.667 4 8 Lance STROLL Aston Martin+0.866 5 9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.901 4 10 Pierre GASLY AlphaTauri+0.998 4 11 Fernando ALONSO Alpine+1.030 4 12 George RUSSELL Mercedes+1.043 3 13 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.084 5 14 Daniel RICCIARDO McLaren+1.180 4 15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.293 4 22.41 FUORI ANCHE ALONSO, 11°! Sta rischiando anche Ricciardo. 22.40 FUORI RUSSELL, PAZZESCO! Tornano in un tunnel la Mercedes. 22.40 Benissimo Bottas, è 5° con l’Alfa ...

