Cuba, esplosione in un hotel in restauro nel centro dell’Avana: almeno 22 morti e 64 feriti (Di sabato 7 maggio 2022) almeno 22 persone – tra i quali un bambino e una donna incinta – sono morte nella potente esplosione che ha distrutto parte dell’albergo Saratoga nel centro dell’Avana. Secondo l’ufficio del presidente Cubano, Miguel Diaz-Canel, sono decine i feriti – 50 adulti e 14 bambini – di cui 18 adulti e tre bambini in gravi condizioni. L’esplosione ha invaso la facciata dell’hotel, che era in ristrutturazione, poco dopo le 11:00 (ora locale) di venerdì 6 maggio durante un travaso di gas liquido da un camion nell’albergo che, chiuso da due anni per il Covid, stava completando i lavori di ristrutturazione. I testimoni hanno visto alzarsi una grande nuvola di polvere e fumo sull’albergo della città vecchia – cinque stelle e 96 camere. I primi quattro piani ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022)22 persone – tra i quali un bambino e una donna incinta – sono morte nella potenteche ha distrutto parte dell’albergo Saratoga nel. Secondo l’ufficio del presidenteno, Miguel Diaz-Canel, sono decine i– 50 adulti e 14 bambini – di cui 18 adulti e tre bambini in gravi condizioni. L’ha invaso la facciata dell’, che era in ristrutturazione, poco dopo le 11:00 (ora locale) di venerdì 6 maggio durante un travaso di gas liquido da un camion nell’albergo che, chiuso da due anni per il Covid, stava completando i lavori di ristrutturazione. I testimoni hanno visto alzarsi una grande nuvola di polvere e fumo sull’albergo della città vecchia – cinque stelle e 96 camere. I primi quattro piani ...

