Belotti-Napoli | il piano B di De Laurentiis per l’anno prossimo!

(Di sabato 7 maggio 2022) Da qualche settimana si vocifera ormai il possibile addio di Victor Osimhen. Sul piatto ci sono 110 milioni di euro e una sfida a tre in Premier League, che concretizza sempre più questa idea. Arsenal, Manchester United e Newcastle sono focalizzate sul centravanti nigeriano dele pronte a fare un’offerta al patron azzurro. FOTO: Getty Images,Intanto Giuntoli e Desi guardano intorno per individuare un possibile sostituto. Tra i vari nomi proposti, c’è anche quello dell’attaccante del Torino Andrea. Il “gallo”, in attesa del rinnovo, sarebbe pronto a dire addio ai granata ed è nel mirino delgià da qualche tempo. Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport,è ilB di Dein ...

Advertising

ilpodsport : #Calciomercato Napoli, occhi su Belotti: può essere lui il sostituto di Osimhen #ilpodsport - MondoNapoli : CdS - Il Napoli punta anche Belotti per sostituire Osimhen! Le ultime - - CalcioNews24 : #TorinoNapoli con un osservato speciale ?? - cn1926it : #Belotti-#Napoli, piano-B in caso di cessione di #Osimhen: cifre e dettagli - MundoNapoli : Andrea Belotti: “Contro il Napoli sarà una partita dura” -

Torino -, le probabili formazioni TORINO (3 - 4 - 2 - 1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Ricci, Vojvoda; Praet, Brekalo;. Allenatore: Juric. A disposizione: V. ...Andreaattende la sfida contro ilAndreaparla così a Torino Channel: 'Mi chiedono sempre di scegliere i gol più belli, ma per me tutti sono bellissimi perché portano con sé qualcosa, un'emozione, un qualcosa di ...In appoggio all'unica punta Belotti, infine, il tandem sulla trequarti composto da Praet e Brekalo, anche se Pjaca potrebbe essere la sorpresa dell'ultimo momento. Tutti disponibili per Spalletti, il ...Gli azzurri starebbero pensando ad Andrea Belotti, attaccante del Torino, e Armando Broja, 20enne punta del Chelsea, in questa stagione in prestito al Southampton. L’attaccante italiano è in scadenza ...